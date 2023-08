Krok od tragedii na falochronie w Darłowie, mężczyzna wpadł do wody. Nagranie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na falochronie w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Mężczyzna wpadł do wody. Próbowali go ratować znajdujący się w pobliżu świadkowie, ale nieskutecznie. Do akcji zostali wezwani ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, którzy wyciągnęli mężczyznę.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (6 sierpnia) na falochronie w Darłowie. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać mężczyznę znajdującego się w wodzie. Miał ze względu na fale duży problem, by wydostać się z wody. Z pomocą ruszyli świadkowie, którzy rzucili mu koło ratunkowe. Na tyle jednak nieumiejętnie, że nie byli w stanie go wyciągnąć.

- Rzeczywiście, doszło do takiej sytuacji. Zgłoszenie, które otrzymaliśmy, dotyczyło mężczyzny, który spadł z falochronu do wody. Osoby, które znajdowały się w pobliżu i rzuciły mu koło ratunkowe, zachowały się bardzo dobrze, natomiast w sposób nieudolny próbowały go wyciągnąć - mówi Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Ratownicy pomogli mężczyźnie

Dodaje, że jednym z rozwiązań było również przeciągnięcie mężczyzny za pomocą linki w kierunku drabinki zejściowej na nabrzeżu.

- Na nabrzeżu zawsze znajduje się drabinka, tak by osoba, która wpadnie do wody, mogła z niej się wydostać - tłumaczy Goeck.

Darłowo. Mężczyzna spadł z falochronu do wody facebook.com/darlowkoforever facebook.com/pastelowedomki/

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu natychmiast pojawili się ratownicy, którzy wyciągnęli mężczyznę z wody. - Na całe szczęście nasi ratownicy zaraz po otrzymaniu sygnału ruszyli z pomocą i wyciągnęli tę osobę - potwierdza rzecznik prasowy.

Darłowo. Mężczyzna spadł z falochronu do wody facebook.com/darlowkoforever facebook.com/pastelowedomki/

Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mm

Źródło: tvn24.pl