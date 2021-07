Choć został tam zbudowany, rzadko tam bywa. Dar Młodzieży z wizytą

- Nieczęsto Dar Młodzieży gościł w Gdańsku od czasu zbudowania jednostki. Statek, który w przyszłym roku kończy 40 lat, ma swój port macierzysty w Gdyni, jest ambasadorem honorowym miasta Szczecin, ale zbudowany został w Gdańsku – mówi dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Bogumił Łączyński. Jak dodaje, jest to częścią planu, by fregata co najmniej trzy razy w roku cumowała w Gdańsku.

Dar Młodzieży to trzymasztowa fregata – jej długość całkowita (z bukszprytem) to 108,8 m, powierzchnia żagli to 3015 m2. Stała załoga liczy 32 osoby, a załoga szkolna do 136 praktykantów.