Martwego żubra znaleźli z odciętą głową. Policja zatrzymała dwie osoby

Słupscy policjanci zatrzymali 21- i 29-latka, którzy mogą mieć związek ze śmiercią żubra w listopadzie 2019 roku. Ciało zwierzęcia znaleziono wtedy z odciętą głową. To prawdopodobnie jedyny żubr, który w tamtym czasie był widziany na Pomorzu – nazwany przez miejscowych Pyrkiem, z powodu zamiłowania do ziemniaków.

W tym czasie odbywało się polowanie

- Polska przecież na całym świecie przyrodniczym, zoologicznym jest znana z wielkiego wysiłku, jaki włożyła w odtworzenie gatunku żubra. (…) Jeżeli dojdzie do ustalenia winnego czy winnych i będzie to myśliwy, to my, poza postępowaniem karnym, prowadzić będziemy odrębne postępowanie dyscyplinarne. Kara, zapewniam, będzie tylko jedna – dodał.