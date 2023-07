Spawał w garażu, nagle doszło do wybuchu. Poparzonego 41-latka zabrał śmigłowiec

Wypadek w Czyżewie (woj. kujawsko-pomorskie). Mężczyzna spawał w garażu, gdy doszło do wybuchu i pożaru. 41-latek z poparzeniami trafił do szpitala w Siemianowicach Śląskich.

Poważne obrażenia ciała

- Najprawdopodobniej odpowiednio nie zabezpieczył miejsca pracy. Trzeba pamiętać, że są to działania niebezpieczne pożarowo. Nagle doszło do pożaru. Wszystko wskazuje na to, że zapalił się samochód. Cały garaż został objęty ogniem. W wyniku tego mężczyzna została poważnie poparzony. Był przytomny, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go najpierw do Warszawy, a stamtąd trafił do Siemianowic Śląskich - powiedział Łęgosz.