Zignorował opadające rogatki i wjechał na przejazd, zablokował się. Pasażer wyłamał szlaban

- Kierowca mimo to ruszył jeszcze do przodu, w wyniku czego szlaban zablokował się między autem a przyczepką. Mężczyzna, widząc nadjeżdżający pociąg, próbował wykonywać różne bezskuteczne manewry. Kiedy nie przyniosły one efektu, z auta wysiadł nagle pasażer, który wyłamał szlaban i rzucił obok jezdni - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie.