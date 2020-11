Ciężko chorzy pacjenci szpitala i medycy zakażeni. "Sytuacja jest dynamiczna, cały czas robimy wymazy"

W człuchowskim szpitalu, na oddziałach, na których leczą się osoby starsze i z chorobami onkologicznymi oraz psychicznymi, wykryto duże ognisko zakażeń SARS-CoV-2. Już potwierdzono zakażenia u prawie połowy pacjentów oraz 30 medyków. Dyrekcja robi wszystko, by ustabilizować sytuację.

Alarmujące statystyki

Przekazał także, że szpital ma na tę chwilę sprzęt konieczny, by zająć się chorymi. – Obecnie dużo osób się martwi, ale ja patrzę optymistycznie. Na razie jesteśmy w statystykach w rubryczce zakażeni. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie wszyscy chorzy trafią do wyzdrowiałych – mówi nam dyrektor Boniecki. On sam otrzymał negatywny wynik testu.