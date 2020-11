Na wężach strażackich wyciągali konia z bagna. "Był tak słaby i wychłodzony, że nie mógł iść"

W niedzielę późnym wieczorem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie zadzwonił jeden z gospodarzy z miejscowości Sokole. - Przekazał, że potrzebuje pomocy strażaków, bo jego koń utknął w bagnie – przekazał młodszy brygadier Jan Kilkiewicz, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Człuchowie.

Na miejsce wysłano 13 ratowników. Najpierw próbowano lin, ale te zaczęły wbijać się w skórę czworonoga. – Użyliśmu więc węży strażackich. Podczas akcji zostały one zniszczone, ale to mała cena za życie zwierzęcia – komentował Kilkiewicz.

Wreszcie udało się oswobodzić konia. Okazało się, że po kilku godzinach w bagnie nie ma on jednak sił, by przejść kilka metrów. – Był też bardzo wychłodzony, więc ogrzewaliśmy go kocami – opowiadał nam strażak.