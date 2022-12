W wypadku zginęło dwoje strażaków. Zarzuty dla kierowcy ciężarówki

63-letni kierowca ciężarówki usłyszał zarzut po wypadku, do którego doszło rok temu w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie). W zdarzeniu zginęło dwoje strażaków ochotników. Zdaniem prokuratury swoim zachowaniem przyczynił się do wypadku, bo - w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę - jechał szybciej. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zdaniem śledczych główną winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca wozu strażackiego, który zginął w zdarzeniu.