"Ksiądz wyszedł do protestujących na chodnik przed plebanią, z bronią w ręku". Został zatrzymany

Ksiądz ma pozwolenie na broń, jest myśliwym

W domu zatrzymanego policjanci zabezpieczyli pięć sztuk broni myśliwskiej i wiatrówkę. Komendant policji wystąpi do wydziału postępowań administracyjnych o zweryfikowanie pozwolenia na broń. Ksiądz takie posiada, gdyż jest myśliwym. Mł. insp. Chlebicz dodała, że żaden z uczestników protestu do tej pory nie złożył zawiadomienia w tej sprawie. Działanie duchownego nie doprowadziło do zatrzymania przemarszu, a policja nie ma na ten moment informacji, żeby doszło do innego incydentu pomiędzy księdzem a uczestnikami manifestacji.