Poszła po zakupy, wróciła do domu z listem z chińskiego więzienia do "dobrego człowieka"

Wybrała dla syna kurtkę, zanim ją kupiła sprawdziła kieszenie. W jednej z nich znalazła odręczny liścik na kartce z krawieckiego szkicownika. Wiadomość napisał Jun, mężczyzna, który - jak twierdzi - odbywa karę więzienia w Chinach. Miał prośbę do "dobrego człowieka, który znajdzie jego list".

- To był dzień jak co dzień. Poszłam do dyskontu w Barcinie (woj. kujawsko-pomorskie) na zakupy. W jednym z działów dostrzegłam granatowe kurtki. Ucieszyłam się, bo synowi właśnie się zepsuła. A ta przejściówka akurat świetnie się nadawała – opowiada pani Klaudia Łącka, mieszkanka Barcina.