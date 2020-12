Ratownicy zawieźli pacjenta do szpitala i wracali już do bazy. Nagle tuż przed ich karetkę na drogę wyszedł ryś. Jeden z ratowników nagrał niezwykłe spotkanie.

"Podczas nocnego dyżuru przytrafić się mogą różne niespodzianki… także te sympatyczne . W poniedziałek ok. godz. 2.30 nasz zespół ratownictwa medycznego Z0232 z Drawska Pomorskiego po przekazaniu pacjenta w szpitalu w Wałczu, wracał karetką do bazy, kiedy to natknął się na… rysia! Na filmie uwiecznił go nasz ratownik medyczny Damian Mróz" - czytamy w opublikowanym poście.