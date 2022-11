Woda nie nadaje się do spożycia, kąpać się też nie wolno. Sanepid ostrzega kilka tysięcy mieszkańców

Nie do picia i przygotowywania posiłków. Kąpać się też nie wolno

Inspektorzy sanepidu przypomnieli mieszkańcom, że woda z kranu nie tylko nie nadaje się do spożycia i używania do przygotowywania posiłków, ale też nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Może być za to wykorzystywana do celów sanitarnych, jak spłukiwanie toalety. Zalecenia obowiązują do odwołania.