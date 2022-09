Cukiernie i piekarnie znikają z mapy Szczecina. "Bochenek za siedem złotych to sztuczne podtrzymywanie cen"

Podwyżki odczuwalne w portfelach klientów

- Żeby dalej można było piec, by było w miarę rentownie, to bochenek nie może kosztować siedem złotych. W tej chwili jest sztuczne utrzymywanie takich cen. Jest to zdecydowanie za mało w stosunku do rachunków, które sami musimy płacić. Dziesięć złotych za bochenek to powinno być minimum - oblicza Wacław Woźniak.

"Przez 44 lata nikt do mnie nie przyszedł"

Klienci: ceny wzrastają z tygodnia na tydzień

Ekonomista: za mała pomoc państwa dla przedsiębiorców

- Tutaj jest potrzebna odpowiedzialna polityka nakierowana na to, żeby poziom inflacji nie był tak wysoki jaki jest w tej chwili. Oczywiście, częściowo jest to inflacja importowana, ale w dużej części jest to inflacja wygenerowana wewnętrznie przez państwo, przez różnego rodzaju dopłaty, i to rzeczywiście odbija się na cenach surowców i wartości złotego. Musimy pamiętać, że to w głównej mierze w dolarach są wyceniane surowce. Osłabienie złotego do poziomu, który mamy w tej chwili, powoduje, że ceny surowców liczone w złotych są znacznie wyższe. Dbałość o poziom złotego i inflacji to dwa elementy, na które bym wskazał - ocenia ekspert.