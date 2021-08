Ciało ofiary wypadku znaleźli dzień później, w rozbitym aucie stojącym na policyjnym parkingu

Po poniedziałkowym wypadku trzech pojazdów na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach (Kujawsko-Pomorskie) ciało w jednym z aut znaleziono dopiero następnego dnia, już na policyjnym parkingu. Zawieszono pięciu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Toruńska prokuratura złożyła już wniosek do prokuratury regionalnej w Gdańsku o wyznaczenie innej jednostki do zbadania sprawy.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach koło Torunia, na odcinku pomiędzy węzłami Toruń Zachód i Bydgoszcz Południe. Zderzyły się wtedy samochód osobowy, bus i ciężarówka. Jak informowała tamtego dnia policja, zginęła jedna osoba, a trzy odniosły obrażenia. Dzień później funkcjonariusze otrzymali jednak informację, że w części ładunkowej busa mogła podróżować jeszcze jedna osoba. Jej ciało znaleziono w zabezpieczonym samochodzie, który stał już na policyjnym parkingu.

Do wypadku doszło w miejscowości Cierpice KM PSP Toruń

Zawieszono pięciu funkcjonariuszy, w tym zastępcę naczelnika

- Z uwagi na to, że informacje, które do nas dotarły, i czynności, które zostały wykonane bezsprzecznie, potwierdziły, że niewłaściwie wykonano czynności na miejscu wypadku drogowego, komendant miejski policji w Toruniu zdecydował o wszczęciu postepowania dyscyplinarnego wobec pięciu funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu tego wypadku. Dodatkowo zawiesił ich także w czynnościach służbowych - mówiła na antenie TVN24 mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji.

Są to funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, wśród nich jest również zastępca naczelnika.

Dodała, że na pewno doszło w tej sprawie do nieprawidłowości, ale o tym, kto ewentualnie nie dopełnił obowiązków, rozstrzygało będzie prokuratorskie śledztwo.

-W tej chwili te postępowania będzie przejmował, decyzją komendanta wojewódzkiego, jeden z wydziałów komendy wojewódzkiej policji i to my będziemy prowadzili czynności, mające na celu ocenę tego przewinienia dyscyplinarnego, do którego w naszej ocenie doszło - mówiła Chlebicz.