Wybiegł z nożami do sąsiada. Jest nagranie z zajścia. Policja zatrzymała napastnika

Policjanci zatrzymali 51-latka, który w Chojnicach na Pomorzu wybiegł do swojego sąsiada z nożami, grożąc mu odebraniem życia. Zajście widać na nagraniu zarejestrowanym przez przydomową kamerę monitoringu. Pana Marcina przed atakiem obroniły jego psy. Jak mówi naszym dziennikarzom, sąsiedzki konflikt trwa od około półtora roku, gdy wprowadził się do górnej części domu. Informację i film otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Chojnice. Policja zatrzymała napastnika

"Po opatrzeniu ran trafił on do policyjnej celi. Mężczyzna niebawem usłyszy zarzut. Teraz za to przestępstwo mieszkańcowi Chojnic grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności" - poinformowała w komunikacie chojnicka policja.