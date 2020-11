Siedziba sanepidu w Chojnicach obrzucona kamieniami. "Przykre i mocno niesprawiedliwe"

Policja szuka sprawcy dewastacji zabytkowego budynku, który jest siedzibą sanepidu w Chojnicach (Pomorskie). Szef pomorskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie kryje zaniepokojenia, że to kolejny etap okazywania agresji wobec jego podwładnych.

– Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadza oględziny i zabezpiecza ślady. W działania włączeni zostali także policjanci pionu kryminalnego, którzy zabezpieczają monitoringi, analizują je, docierają do kolejnych w celu wykrycia sprawcy bądź sprawców tego przestępstwa uszkodzenia mienia – powiedziała oficer prasowa KPP w Chojnicach.

Policja traktuje sprawę bardzo poważnie, ponieważ w ostatnim czasie pracownikom sanepidu wielokrotnie w grożono. Przytarska apeluje także do osób, które mogą mieć wiedzę o sprawcy lub sprawcach dewastacji, by zgłaszali się do chojnickiej komendy.