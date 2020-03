Nie żyje kobieta, ranny mężczyzna w szpitalu. Nieoficjalnie: strzały padły w leśniczówce

Nie żyje kobieta, a ranny mężczyzna trafił do szpitala - to efekt zdarzenia, do którego doszło w Chłopowie (woj. zachodniopomorskie). Sprawę bada prokuratura.

Nieoficjalnie: strzały padły w leśniczówce

Alicji Rucińskiej, reporterce TVN24, udało się dotrzeć do nieoficjalnych informacji w tej sprawie. Wynika z nich, że kobieta, która zginęła, mieszkała w leśniczówce i to właśnie tam spotkała swojego byłego męża, który następnie do niej strzelił. - Miał użyć jej broni. Wciąż przytomna kobieta miała wezwać na pomoc swojego kolegę, który jadąc na miejsce, spotkał uciekającego mężczyznę - mówiła Rucińska na antenie TVN24. Uciekinier miał zacząć strzelać w kierunku samochodu znajomego kobiety. Ten został ranny. Gdy na miejscu pojawiła się policja, mężczyzna - jak wynika z nieoficjalnych informacji - miał zacząć strzelać także do funkcjonariuszy. Ci, by go zatrzymać, także użyli broni. W efekcie podejrzewany o zabójstwo kobiety trafił do szpitala. Z uwagi na jego stan zdrowia nie udało się go jeszcze przesłuchać.