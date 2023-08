Strażacy zakończyli akcję po wybuchu w Chełmży. Nie znaleziono więcej poszkodowanych

Nad ranem służby zakończyły działania w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie w czwartek wieczorem doszło do wybuchu w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. W gruzowisku nie znaleziono więcej poszkodowanych.

Do wybuchu doszło w czwartek w dwukondygnacyjnym budynku jednorodzinnym przy ulicy Wodnej w Chełmży. Dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Toruniu przekazał w piątek po godzinie 6, że dwie osoby trafiły do szpitali w Toruniu i Chełmży, a w gruzowisku nie znaleziono kolejnych.

Burmistrz Chełmży: zniszczenia budynku są ogromne

- Wszyscy mamy nadzieję, że ich ciężki stan będzie się tylko poprawiał. Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć więcej o rokowaniach medycznych. To wydarzenie jest teraz dla nas tematem numer jeden. Zaopiekowaliśmy się pozostałymi sześcioma osobami, które mieszkały w tym budynku. On jeszcze bardzo długo nie będzie się nadawał do zamieszkania, bo zniszczenia są ogromne. Dziś te osoby mają zaoferowane miejsca w hotelu, a od jutra będziemy organizowali dla nich miejsce zamieszkania i pomoc materialną. To dla nas priorytetowa sprawa - podkreślił burmistrz.