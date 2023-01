Po wyjściu z komisariatu upadł na chodnik i dostał drgawek. Pomogli mu policjanci

42-letni obcokrajowiec zaraz po wyjściu z komisariatu w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) upadł na chodnik. Mężczyzna złapał się za klatkę piersiową i dostał drgawek. Z pomocą ruszyli policjanci, którzy ułożyli go w bezpiecznej pozycji i zawiadomili pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło 27 grudnia w Chełmży w powiecie toruńskim (woj. kujawsko-pomorskie). 42-latek był przesłuchiwany na komisariacie przez jedną z policjantek. Mężczyzna nie znał dobrze miasta, więc po zakończonych czynnościach kobieta postanowiła mu pomóc i wskazać drogę powrotu.

Pomoc przyszła w porę

Dodała, że do policjantki dobiegł funkcjonariusz wydziału kryminalnego i wspólnie zadbali o to, by mężczyzna nie zrobił sobie krzywdy podczas ataku i był w bezpiecznej pozycji, umożliwiającej oddychanie.