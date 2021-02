Zwabili 21-latka pod pretekstem pracy. "Uwięzili go i znęcali się nad nim"

Czterech mężczyzn z Chełmży (Kujawsko-Pomorskie) usłyszało zarzuty pozbawienia wolności 21-latka z udręczeniem. Jeden odpowie dodatkowo za usiłowanie gwałtu. Przez cztery dni więzili oni pokrzywdzonego w mieszkaniu. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie całej czwórki.

21-letni mieszkaniec Pucka (Pomorskie) poznał przez internet 25-latka. - Mieszkaniec powiatu puckiego nawiązał znajomość z jednym z mieszkańców podtoruńskiej Chełmży. Mężczyźni korespondowali w sprawie interesów, jakie mogą zrobić w internecie i wspólnie na tym zarobić. Znajomy z sieci zaprosił 21–latka znad morza do Chełmży. Ten zdecydował się przyjechać pociągiem – opisuje podinspektor Wioletta Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak dodaje, 25-latek razem ze znajomymi odebrali 21-latka z dworca w sobotę i pojechali do domu podejrzanego.

- Niestety z godziny na godzinę sytuacja przybierała inny wymiar. Mieszkanie 25-latka z Chełmży odwiedzały kolejne osoby. Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu laptopa i dwa telefony. Próbowali nakłonić go, aby zaciągnął pożyczki przez internet. Kiedy ten nie chciał tego zrobić, próbowali go do tego zmusić siłą – mówi Dąbrowska.