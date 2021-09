74 policjantów i strażaków szukało grzybiarza. Gdy służby przeczesywały las, zaginiony wrócił do domu 

Chwile grozy przeżyła kobieta, która zgłosiła na policję zaginięcie w lesie 74-letniego męża. Mężczyzna nie przyszedł do samochodu po wspólnym grzybobraniu, a ma poważne problemy zdrowotne. Gdy służby przeszukiwały las, zaginiony wrócił do domu na piechotę.

Do zdarzenia doszło we wtorek 14 września. Około godz. 15 na policję zadzwoniła przestraszona kobieta. Poinformowała, że pojechała do lasu na grzyby wraz z mężem w okolice Nowejwsi Chełmińskiej (Kujawsko-Pomorskie). W pewnym momencie – około godz. 13 – rozdzielili się. Wtedy widziała męża po raz ostatni.