Cztery łabędzie przymarzły do lodu. Tylko jednego udało się uratować

- Wczoraj wybrałem się z żoną i psem na spacer przy zamarzniętej Zatoce Puckiej w Chałupach. Zauważyliśmy, że do lodu przymarznięty jest łabędź. Nasz pies podbiegł do niego i próbował go zaczepiać, ale widać było, że ptak jest w słabej kondycji, kołysał się na boki, był wyczerpany. Rozejrzałem się dokładniej, okazało się, że w niedalekiej odległości od tego łabędzia przymarznięte są jeszcze trzy inne, tylko że już martwe, z głowami w lodzie. Dwa były jakieś dziesięć metrów od brzegu, dwa kolejne już dalej, 40 metrów od brzegu - relacjonował Reporter 24.

Kolejny taki przypadek

Ratownikom udało się oswobodzić łabędzia i trafił on pod opiekę weterynarza. Mimo wychłodzenia powinien dojść do siebie, choć, jak opowiada nam pan Tomasz, "pani weterynarz powiedziała, że jeszcze doba i ten młody ptak nie miałby żadnych szans na przeżycie".

Przymarznięte do lodu łabędzie w Chałupach to nie pierwszy tego typu przypadek w tym roku. – Od 8 lutego mieliśmy na Półwyspie Helskim cztery inne zgłoszenia identyczne jak to z Chałup. Trzy dotyczyły okolicy przy molo w Swarzewie, jedno Rewy. W zeszłych latach tego problemu nie było, ale w tym roku bardzo przymroziło i to musiało zaskoczyć także zwierzęta – mówi nam mł. kpt. Minga.