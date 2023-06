CBŚP rozbiło gang prowadzący fikcyjne sklepy internetowe. Oskarżeni oszukali 5,5 tys. osób

czytaj dalej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju spadła o 6,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To więcej niż przewidywali analitycy. W kwietniu spadek wynosił 7,3 procent. - "Sprzedaż detaliczna zaskoczyła in minus" - napisali w komentarzu ekonomiści mBanku.