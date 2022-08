15 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT na ogromną skalę. W sumie zarzuty usłyszało już 271 osób

Jak wynika z ustaleń CBŚP, podejrzani mieli tworzyć fałszywą dokumentację świadczącą o ponoszonych kosztach, używając do tego firm zarejestrowanych na tak zwane "słupy". W wyniku tego obniżali podatek odprowadzany do Skarbu Państwa. Jak wyliczyli funkcjonariusze CBŚP mogli w ten sposób wyłudzić co najmniej 50 milionów złotych.