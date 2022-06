CBA zatrzymało prezesa i byłego prezesa zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie. Lekarze z zarzutami

CBA: wprowadzali pacjentów w błąd, co do płatności za zabiegi

Według śledczych mechanizm przestępstw korupcyjnych i oszustw miał polegać na tym, że wprowadzano pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd, co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ oraz przyjmowano korzyści majątkowe za przyspieszenie terminu przyjęcia do szpitala. Takie środki wpłacane były do Fundacji, żeby - według śledczych - udaremnić możliwość stwierdzenia pochodzenia tych pieniędzy z przestępstwa.