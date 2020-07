Przejechał samochodem przez namiot służący w szpitalu do segregacji pacjentów

Kierowca wjechał w namiot do triażu 3.07| Kierowca przejechał przez namiot, który służy do selekcji pacjentów szpitala. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. - Na szczęście samochód był mały i się w niego zmieścił. Niestety doszło jednak do kilku uszkodzeń i namiot będzie wymagał kosztochłonnych napraw albo wymiany - mówi prezes zarządu szpitala w Bytowie (Pomorskie). TVN24