Była nauczycielka skazana. Za uprowadzenie i uwiedzenie ucznia

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

W poniedziałek (25 stycznia) zapadł wyrok w sprawie 35-letniej byłej już nauczycielki w jednej z podlaskich podstawówek. Kobieta była oskarżona o to, że przetrzymywała swojego ucznia (nie miał jeszcze ukończonych 15 lat - red.) wbrew woli jego rodziców i uwiodła go. - Działo się to w okresie od 21 lutego do 11 marca zeszłego roku. Kobieta złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Propozycję zaakceptował prokurator – podkreśla sędzia.