Odkrycie na terenie budowy nowego osiedla. Ma ponad sześć metrów i tabliczkę z numerem 97

To, co opowiada Jarosław Kaczyński, co potem piszą ci PiS-owcy, to bardzo obraża kobiety. Dlatego, że przerzuca na nie na przykład winę za niepłodność - mówiła w "Kropce nad i" posłanka Barbara Nowacka (KO), komentując wypowiedzi prezesa PiS na temat kobiet, dzietności i alkoholu. Według Krzysztofa Śmiszka (Lewica), "to są wypowiedzi z jakiejś epoki dziadocenu". - Kaczyński zgotował kobietom w Polsce piekło dwa lata temu, a dzisiaj się z nich nabija i poucza je, jak mają się zachowywać. To jest po prostu totalne oderwanie od rzeczywistości - ocenił.