Złamane szczęka i łapa, śrut w ciele. Koszmar Nelly skończył się przez przypadek

4 marca bydgoscy policjanci zapukali do drzwi mieszkania w jednej z kamienic w śródmieściu. Szukali mężczyzny, który poszukiwany był do odbycia wyroku za znieważenie funkcjonariusza. Na miejscu zastali właściciela mieszkania - kolegę 32-letniego poszukiwanego oraz suczkę Nelly.

Przerażający widok

Na miejsce przyjechała pani Daria Pilewska, starszy inspektor do spraw ochrony zwierząt. To, co zastała, jak sama mówi, przeraziło ją. Suczka miała wiele złamań, jej szczęka nie domykała się, była przerażona. Próbowała schronić się na kolanach kobiety.