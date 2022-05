Zabrali do domu worek, który ktoś wyrzucił przez okno. Po jego otwarciu od razu powiadomili policjantów

czytaj dalej

Pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Postanowił zwrócić im uwagę. Kiedy to zrobił, zaczęli okładać go pięściami. Ciężko pobity kierowca MPK Poznań trafił do szpitala. Do pracy wrócił dopiero po trzech miesiącach. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych. Obaj usłyszeli wyroki.