Wyłudzali pieniądze "na stłuczki". Policja szuka poszkodowanych kierowców i pokazuje jak działali oszuści

czytaj dalej

Jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się złożyć wnioski o dołączenie do NATO, będzie to historyczny moment - powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła, że drzwi do Sojuszu są otwarte dla Finlandii i Szwecji. Przekazała, że Niemcy wykorzystają przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wstąpienie obu krajów do NATO.