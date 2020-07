"Zamiast skręcić w prawo i później zawrócić, pojechał pod prąd"

Do niebezpiecznej sytuacji, jak informuje pan Leszek, który nagrał nieodpowiedzialne zachowanie na drodze, doszło we wtorek przed godziną 14. w Bydgoszczy, na głównej ulicy wjazdowej do miasta od strony Inowrocławia. Na nagraniu widać, jak kierowca jedzie przez pewien czas pod prąd. Jak mówi pan Leszek, wcześniej kierowca wyjechał ze stacji benzynowej i prawdopodobnie chciał "skrócić sobie drogę".

"Głupota ludzka"

Jak widać na nagraniu, z naprzeciwka jechały samochody. - Człowiek skręcił w lewo i jechał na wprost pędzącego samochodu, uciekł w ostatniej chwili. Niewiele potrzeba do tragedii. To jest głupota ludzka - relacjonuje autor nagrania.

Pan Leszek twierdzi, że to nie mogła być pomyłka. - Gdyby, ktoś się jeszcze pomylił, pojechał przypadkiem, ktoś nie był stąd. Ale on miał bydgoską rejestrację, wiedział co robi – mówi i dodaje, że były to godziny szczytu i na drodze panował duży ruch.