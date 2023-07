Wybuch w sali zabaw dla dzieci, poparzone dwie dziewięciolatki. Jest decyzja prokuratury

Prezes, dyrektor oraz kierownik zmiany parku rozrywki w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie w listopadzie 2022 roku doszło do wybuchu podczas eksperymentu w sali zabaw dla dzieci, usłyszeli zarzuty. W wyniku tego zdarzenia poważnych poparzeń ciała doznały dwie dziewięciolatki. Mężczyźni nie przyznali się do winy oraz odmówili złożenia wyjaśnień.

Do wypadku doszło w sobotę, 26 listopada 2022 roku, w sali zabaw w Bydgoszczy, podczas imprezy urodzinowej, w której uczestniczyło 13 dzieci. W sali chemiczno-fizycznej odbywał się pokaz, podczas którego doszło do wybuchu.

Dwie dziewczynki z poparzeniami

Ogień spalił część włosów najbardziej pokrzywdzonej dziewięciolatki, poparzył także jej twarz, szyję, ręce i nogi. Lekarze ocenili, że poparzeniu uległo 10 procent ciała dziecka i były to oparzenia pierwszego oraz drugiego stopnia. Dziewczynka przez długie tygodnie była w szpitalu, gdzie opatrunki zmieniano jej w warunkach operacyjnych. Później dziecko przeszło wielomiesięczną rehabilitację i do dziś nie doszło w pełni do zdrowia.

Zarzuty dla trzech mężczyzn

Prokuratorzy w oparciu o opinie biegłych uznali, że eksperyment nie powinien się odbyć w tym pomieszczeniu. Nie mają również wątpliwości co do tego, że nie zachowano podstawowych standardów bezpieczeństwa. Zarzuty usłyszał prezes parku rozrywki, dyrektor oraz kierownik zmiany. Dotyczą one narażenia życia i zdrowia dzieci oraz animatorki. Kobieta nie miała na sobie ubrania ochronnego, okularów oraz odpowiedniego obuwia. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Odmówili również złożenia wyjaśnień.