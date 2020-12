Po nocnej eksplozji budynek nie nadaje się do zamieszkania. Dziewięć osób straciło dach nad głową

W nocy z soboty na niedzielę doszło do wybuchu w domu w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale budynek nie nadaje się już do zamieszkania.

Do wybuchu doszło w parterowym budynku murowanym z poddaszem użytkowym. Poważnie zniszczona została konstrukcja budynku, który nie nadaje się do zamieszkiwania. Według strażaków mogło tam dojść do awarii bojlera, a w efekcie eksplozji.