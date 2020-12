W domu wybuchł bojler, budynek nie nadaje się już do zamieszkania

Prawdopodobnie z powodu awarii bojlera elektrycznego w nocy z soboty na niedzielę doszło do wybuchu w domu w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale budynek nie nadaje się już do zamieszkania.

Do wybuchu doszło w parterowym budynku murowanym z poddaszem użytkowym, krytym eternitem. Poważnie zniszczona została konstrukcja budynku, który nie nadaje się do zamieszkiwania. W domu mieszkało dziewięć osób, które opuściły go o własnych siłach przed przyjazdem strażaków. Zespół ratownictwa na miejscu udzielił pomocy trzem osobom, z których jedna została przewieziona do szpitala na obserwację. W akcji uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej.