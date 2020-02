Studentka zginęła podczas otrzęsin. Sąd: 420 tysięcy złotych dla rodziny 24-latki

"Ranga tej całej sprawy jest ogromna"

- Przecież sąd dwukrotnie otwierał tę sprawę już zamkniętą. Tak jakby dwa lata prowadził cały przewód sądowy, nie mając w ogóle na to pomysłu. Na pewnym etapie sędzia mówił nawet o ewentualnym zawieszeniu postępowania - powiedział. Dowodził, że uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za śmierć studentów. - Na tej sali i podczas procesu karnego nie ma uczelnianej rady samorządu studenckiego. Proszę pamiętać, że zarówno wyrok w procesie cywilnym, jak i karnym, mówił o tym, że organizatorem tej imprezy był samorząd studencki. Do dziś nie wiemy, dlaczego drzwi w dwóch budynkach połączonych łącznikiem, były zamknięte. Bezpośrednią przyczyną tej tragedii był fakt zamknięcia tych drzwi. Nie wiemy, kto je zamknął. Wiadomo tylko, że klucze do nich miała przewodnicząca samorządu studenckiego. A przecież ktoś wpuszczał tę młodzież do środka, ktoś biletował, ktoś sprzedawał alkohol, ktoś zdecydował, że "tu ma być szatnia', a "tu DJ". Takimi sprawami nie zajmuje się przecież rektor - mówił adwokat.

Pełnomocnik UTP wskazał także, że wyrok Sądu Apelacyjnego będzie istotny dla kwestii organizacji podobnych imprez dla studentów w całej Polsce. - Ten wyrok już wywarł bardzo poważny wpływ w całym obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. I większość osób z tego środowiska czeka na jasne rozstrzygnięcie problemów, które wywołuje bardzo nieprecyzyjna ustawa o organizacji imprez masowych. Ten wyrok musi jasno wyartykułować zasadę. Ranga tej całej sprawy jest ogromna - przekonywał. Pełnomocnik rodziny Pauliny, mecenas Piotr Kasnowski wniósł o oddalenie apelacji. - W mojej ocenie, gdyby to samorząd studencki został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, to z mocy prawa odpowiadaliby za to zobowiązanie wszyscy studenci uniwersytetu. Mielibyśmy duży problem z egzekucją takich roszczeń i trudno by przypisać odpowiedzialność finansową ponad 10 tysiącom studentów. Stąd koncepcja odpowiedzialności uczelni jest jedyną właściwą - powiedział dziennikarzom adwokat.