Szła chodnikiem, zmiótł ją samochód. Piesza nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło przed Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. Samochód dostawczy potrącił starszą kobietę, idącą chodnikiem. Piesza zginęła na miejscu, kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala.

W środę około godziny 10:40 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na ul. Powstańców Warszawy – przekazała nam podkom. Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowca został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie. Prawdopodobnie w trakcie jazdy miał atak padaczki i nie mógł opanować auta, co doprowadziło do wypadku.