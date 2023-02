Pieniądze zostawił pod ławką przy piaskownicy i w skrzynce na ulotki

Jak przekazał nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci zostali poinformowani o oszustwie w środę. 86-letni bydgoszczanin odebrał stacjonarny telefon od mężczyzny podającego się za policjanta, który przekonał go, że jego pieniądze są zagrożone i nakłonił do wypłaty oszczędności.

Pieniądze pod ławką i w skrzynce

Policjant dodał, że oszust cały czas prowadził z rozmowę z seniorem, karząc mu się nie rozłączać i instruował go co ma robić. - Pokrzywdzony tak zaufał przestępcy, że nawet nie przyjmował do wiadomości ostrzeżeń pracowników dwóch banków, którzy uprzedzali go przy wypłacie gotówki o tego typu oszustwach i nieprzekazywaniu pieniędzy - podkreślił.