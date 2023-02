Prezydent USA podróżował wagonem zmodernizowanym w Bydgoszczy

Specjalnie zmodernizowany wagon, którym prezydent USA Joe Biden podróżował z Przemyśla do Kijowa i z powrotem wykonała Pesa Bydgoszcz. - Nie wpadlibyśmy nigdy na to, że to będzie taki pojazd, którym będzie podróżował prezydent Stanów Zjednoczonych - przyznaje dyrektor działu rozwoju bydgoskiej Pesy.

Prezydent USA Joe Biden przebywał w poniedziałek (20 lutego) z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie, spędził w ukraińskiej stolicy blisko sześć godzin. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Do ostatniej chwili wizyta była utrzymywana w tajemnicy.

Podróż do Kijowa odbyła się pociągiem z Przemyśla. Do stolicy Ukrainy Joe Biden podróżował salonką Pesy. Prezydent miał do dyspozycji wagon specjalny z 2005 roku, który firma zmodernizowała dla Kolei Lwowskiej.

Joe Biden w pociągu na trasie Kijów-Przemyśl POOL / Reuters / Forum

- Nie wpadlibyśmy nigdy na to, że to będzie taki pojazd, którym będzie podróżował prezydent Stanów Zjednoczonych - przyznaje Andrzej Ciupa, dyrektor działu rozwoju Pesy, a przed laty szef zespołu, projektującego i budującego salonkę. I wyjaśnia: - Wagon był robiony z myślą o wykorzystywaniu przez Kolej Lwowską do jazd inspekcyjnych naczelnika drogi, ale również używany przez kolej ukraińską do przewozu ważnych gości, na przykład ze Lwowa do Kijowa, a obecnie z Przemyśla do Kijowa.

Salon na spotkania, sypialnie i kuchnia

Wnętrza są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia elektroniczne, a za ich stylistykę odpowiadał Zespół Projektantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wagon, którym podróżował Joe Biden Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz Wagon zmodernizowany przez bydgoską Pesę | PESA Bydgoszcz

- Wagon ma w sobie kilka stref. Jest tak zwana strefa obsługowa, czyli przedział obsługi, kuchnia. Mamy pomieszczenia sypialne, przeznaczone dla osób towarzyszących najważniejszej osobie, gabinet z sypialnią osoby najważniejszej, no i salon, w którym można prowadzić narady czy rozmowy - podkreśla Ciupa.

Wagon zbudowano na specjalnych wózkach SUW 2000, które mają zmienny rozstaw kół, pozwalający na jazdę po torach o różnej szerokości. Projekt opracował inż. Ryszard Suwalski na zlecenie PKP oraz Pesy.

Joe Biden w trakcie podróży pociągiem POOL / Reuters / Forum

