Poznał ją na portalu randkowym, opowiedział wzruszającą historię i oszukał na blisko 170 tys. zł

Ze zgłoszenia pokrzywdzonej wynikało, że poznany na portalu randkowym mężczyzna miał pochodzić z Warszawy. Przekonał ją do siebie, opowiadając o ciężkich przeżyciach. Opowiadał, że jego narzeczona zginęła w wypadku samochodowym, w którym to on prowadził pojazd. Pokazywał zdjęcia zmarłej dziewczyny, oświadczył, że był bardzo z nią zżyty i do chwili obecnej ma kontakt z jej rodzicami.