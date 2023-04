Kłęby dymu nad Bydgoszczą. Duży pożar na terenie jednej z firm. Trwa akcja gaśnicza

czytaj dalej

Zakładamy elastyczność co do wysokości tak zwanej 14. emerytury - mówiła w radiowej Jedynce szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, świadczenie ma być rokrocznie waloryzowane, ale może być wyższe i będzie o tym decydował rząd. - Co do wypłaty też zakładamy taką elastyczność, będzie to druga połowa roku - zaznaczyła.