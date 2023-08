Ścisk na koncercie, pomocy potrzebowało około 140 osób. Policja i prokuratura badają sprawę

czytaj dalej

W Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) trwa 45. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Za najlepszego araba imprezy została uznana - należąca do prywatnego właściciela - klacz Evett Magic. Jak co roku najwięcej emocji budzą jednak aukcje - niedzielna w ramach Pride of Poland oraz poniedziałkowa w ramach Summer Sale. Ta pierwsza rusza o godzinie 16.