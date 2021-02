Posłanka twierdzi, że gdy interweniowała w czasie protestu została "popchnięta i uderzona" przez policjanta

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Kozłowska twierdzi, że podczas protestu kobiet policja użyła wobec niej przemocy. Do zdarzenia miało dojść, kiedy interweniowała w sprawie zatrzymanego mężczyzny. - Kilka razy zostałam popchnięta i jednocześnie też uderzona z ogromną siłą przez policjantów - mówi Kozłowska. Komendant miejski policji w Bydgoszczy wszczął postepowanie wyjaśniające, ale już wykluczono, "aby doszło do uderzenia posłanki przez policjanta".

- Wykorzystując swój immunitet poselski, pokazując legitymację. Prosiłam i mówiłam "interwencja poselska", żeby doprowadzić do uspokojenia sytuacji. Przecież można było tego człowieka wylegitymować, spisać bardzo spokojnie, nie naruszając jego godności, jego fizyczności. To, co się działo, to był straszny obraz - mówi w rozmowie z TVN24 posłanka.