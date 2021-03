Zostali pobici, mówią, że nie wiedzą dlaczego. Jeden z podejrzanych zatrzymany, szukają pozostałych

Policja opublikowała nagranie z brutalnego napadu, do którego doszło przy barze szybkiej obsługi na ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Trzech napastników niespodziewanie zaatakowało grupę młodych ludzi czekających na jedzenie. Bandyci bez powodu zaatakowali mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat. Jeden z pobitych z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Do ataku doszło w nocy 23 stycznia jednak do teraz nie zidentyfikowano bandytów. Policja publikuje nagranie, licząc, że ktoś rozpozna napastników.