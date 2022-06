Para nastolatków uciekła z Bydgoszczy do Rzymu przewozem osób. Zapłacili 12 tysięcy złotych

Policja namierzyła parę nastolatków, 16-letniego Łukasza i 14-letnią Nicole, którzy uciekli z rodzinnych domów w Bydgoszczy. Jak twierdzili, chcieli spędzić życie w Rzymie. Wybrali się tam, używając aplikacji do przewozu osób. Są już z powrotem w Polsce.

Para nastolatków, która trzy tygodnie temu uciekła z Bydgoszczy do stolicy Włoch, jest już z powrotem w domu. Zabrali ich do Polski rodzice w asyście włoskiej policji po tym, jak historia Łukasza i Nicole obiegła media.

Para nastolatków uciekła do Rzymu KWP w Bydgoszczy

Dotarli do Rzymu

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, para, używając aplikacji do przewozu osób, pojechała aż do Rzymu, po drodze zatrzymując się w Toruniu i Poznaniu. Cała podróż kosztować ich miała 12 tysięcy złotych. Na miejscu wynajęli apartament. Zmieniali karty do telefonów, żeby trudniej ich było namierzyć.