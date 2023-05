Para łabędzi spodziewa się młodych w centrum miasta. Pojawiło się ogrodzenie i monitoring

- Łabędzie uwiły sobie gniazdo, a to oznacza, że przyjdą na świat młode ptaki. Przez około 35 dni musimy dać im spokój. Poprosiliśmy mieszkańców, aby śledzili je na kamerce, ewentualnie z odległości - mówi Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszcz.

Łabędzie można podglądać w internecie

W tym celu urzędnicy zamontowali kamerę, która pozwala na żywo śledzić losy łabędziej pary ( TUTAJ ). Pojawiło się również ogrodzenie, by nikt nie płoszył ptaków. - Potrzebują spokoju, natomiast później zorganizujemy konkurs na nadanie imion - dodaje Sztybel.

Dawid Kilon, bydgoski ornitolog, przyznaje, że para łabędzi już od zeszłego roku kręciła się po mieście. - W różnych miejscach próbowała założyć swoje gniazdo. I zaryzykowała. Nie wiem, co w głowie tych łabędzi siedziało. Być może wiedziały, że będą otoczone opieką ze strony urzędników, którzy zrobili, co mogli, by je ochronić. Pojawiło się ogrodzenie, jest monitoring - zauważa Kilon.