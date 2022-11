Nie żyje 19-letni tygrys syberyjski Yardan-Altaj z bydgoskiego zoo. Był jedną z największych atrakcji ogrodu

"Mamy dziś dla Was smutną wiadomość. Właśnie pożegnaliśmy naszego Yardana-Altaja, pierwszego tygrysa syberyjskiego, jaki zamieszkał w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy" - napisała w piątek bydgoska placówka. Tygrys przyszedł na świat 2 listopada 2003 r. , a do Bydgoszczy trafił 8 października 2014 r. z zoo w holenderskim Emmen. "Początkowo był bardzo nieśmiały, ale w końcu zaprzyjaźnił się naszymi opiekunami. Yardan był bardzo zrównoważonym zwierzakiem, o spokojnym charakterze, szybko nauczył się wchodzić do boksów wewnętrznych na zawołanie, migiem się uczył, reagował na swoje imię" - opisywali opiekunowie zwierzęcia.