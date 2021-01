Bydgoski most zamknięty po siedmiu latach od otwarcia, zagrożenie katastrofą budowlaną

Most Uniwersytecki w Bydgoszczy służył tylko siedem lat. Teraz został zamknięty. Wykryto trwałe odkształcenia elementów konstrukcyjnych, które grożą katastrofą budowlaną i konieczne jest ich naprawienie.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pod koniec 2020 roku zlecił kontrolę techniczną mostu. Wykazała ona, że elementy mocujące wanty (liny) do płyty mostu odkształciły się. W związku z tym ograniczono ruchu aut ciężarowych i zlecono szczegółową ekspertyzę.

Ostateczny raport przygotowany przez specjalistów inżynierii mostowej wykazał, że połączenie przęsła z wantami są za słabe i mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu. Stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi zastrzeżeń, a uszkodzone są tylko mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.

Most Uniwersytecki otwarto w 2013 roku

Most Uniwersytecki otwarto w 2013 roku tvn24

Zamknięta trasa

W związku z tym podjęto decyzję o zamknięciu przeprawy do czasu jej podparcia i przeprowadzenia prac naprawczych. To wiązało się z koniecznością zamknięcia odcinka trasy.

Zamknięty został dla ruchu pieszego i rowerowego teren pod mostem i wyłączono fragment rzeki bezpośrednio pod przeprawą. Zmieniona została również trasa linii autobusowa nr 57 kursującej dotąd przez most. Trasa Uniwersytecka została zamknięta na odcinku od ulic Sieńki i Moniuszki do ul. Wojska Polskiego.

Nietypowa konstrukcja

ZDMiKP zapowiada pilne podparcie obiektu, które ze względu na ciężar i nietypową konstrukcję wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej. Według szacunków wykonanie podpór potrwa około dwóch miesięcy, a prace naprawcze uszkodzonych elementów - od kilku do kilkunastu tygodni, licząc od momentu podparcia obiektu.

Trasa Uniwersytecka wraz z Mostem Uniwersyteckim została oddana do użytku 12 grudnia 2013 roku. Most ma dwa stalowe przęsła, a pylony przeprawy wysokości 70 metrów ukształtowano w formie przenikających się podków. Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin, z których najdłuższe mają 160 metrów.