"Mógł produkować 1500 papierosów na minutę"

Funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną. Jak informują, miała ona wydajność 1500 sztuk na minutę. Zabezpieczono również komponenty służące do produkcji papierosów, w tym oklejki filtra oznaczone znakiem towarowym jednej ze znanych światowych marek tytoniowych.

"Gdyby z zatrzymanych komponentów udało się wyprodukować nielegalne wyroby tytoniowe, Skarb Państwa straciłby co najmniej 565 tys. zł" – uważają przedstawiciele KAS.

Uderzy go po kieszeni

Mężczyźnie grozi teraz wysoka grzywna oraz nawet 2-letnie więzienie. Sąd może wobec niego orzec również zobowiązanie do naprawienia szkody oraz wypłatę odszkodowania dla właściciela znaku towarowego, czyli tzw. nawiązkę w kwocie co najmniej 54 tys. zł i przepadek przedmiotów o łącznej wartości co najmniej 162 tys. zł.