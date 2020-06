Autor zdjęć do "Iron Mana" i "Czarnego łabędzia" oskarżony o atak na ratownika i policjantów

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko operatorowi filmowemu z Hollywood. Mężczyzna miał w bydgoskim hotelu zaatakować ratownika medycznego, a później interweniujących policjantów. Matthew L. to znany operator filmowy - był nominowany do Oscara za "Czarnego Łabędzia". W Polsce był z okazji Festiwalu Filmowego Camerimage.